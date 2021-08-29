Святогорской лавре подарили копию чудотворной иконы Богородицы из Румынии

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11:51
"Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула – Эрдоган
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10:49
Взрывы в Кабуле: Байден приказал нанести ответный удар
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10:18
Более 100 человек погибли в результате теракта в Кабуле
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16:15
COVID-19 в США: В августе количество госпитализаций удвоилось
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14:52
Глава ВОЗ назвал три ближайших месяца важными для подготовки к новой пандемии
- 11:51
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12:54
"Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток 2", считают в ЕС - газета
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12:23
Зеленский подписал закон о реструктуризации "газовых" долгов на 100 миллиардов
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10:23
В Украине снова разрешили отключать население от коммунальных услуг за долги
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16:47
Кремль отреагировал на поражение "Северного потока-2" в немецком суде
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Глава Минфина допускает продление программы МВФ stand-by на полгода
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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08:29
СБУ заблокировала схему продажи леса из заповедной зоны на Буковине
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В Киеве открылась выставка "Скифское золото"
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Оригинал Конституции Пилипа Орлика и булава Мазепы: выставка в Софийском соборе
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10:58
В "Борисполе" наркотики под видом косметики и лекарств пытались ввезти в Украину - СБУ
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08:50
В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом
- 08:29
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Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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08:22
Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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07:14
Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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09:02
Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР
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08:41
Корабль Virgin Galactic с Брэнсоном на борту успешно слетал в космос
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