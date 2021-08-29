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Митрополит УПЦ рассказал, кому Бог посылает утешение

29.08.2021 / 20:15
Митрополит УПЦ рассказал, кому Бог посылает утешение
Источник: Центр информации УПЦ
Утешение всегда сопровождает тех, кто ведёт постоянную духовную борьбу

Утешение всегда сопровождает тех, кто ведёт постоянную духовную борьбу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Бог всегда рядом. Вот только одни прибегают к Его помощи, а другим Он как будто и не нужен вовсе. Чем лучше у человека складывается жизнь, тем меньше он нуждается в Боге. Но значит ли это, что Бог нужен только тем, кто страдает? Это совсем не так, потому что дьявол ведет свою борьбу с человеком постоянно. Ведь сам он бессилен перед Богом. Он видит, что Бог делает для человека и старается сделать всё наоборот. Нуждается, допустим, человек в правде, ищет её, а дьявол посылает ему ложь под видом этой самой правды. Человек ищет справедливости, а дьявол ему посылает беззаконие. Ищет праведности, а ему подсовывают мерзость и грех. Он будет делать всё, чтобы погубить человека», - сказал митрополит Лука.

Владыка пояснил, что человек не может в одиночку справиться с бесами. «Ему нужна помощь Божья. Ему необходимо милосердие и утешение. По мере умножения в нас страданий Христовых, умножается Христом и утешение», - подчеркнул он.

Митрополит считает, что утешение всегда сопровождает тех, кто ведёт постоянную духовную борьбу.

«Достаточно вспомнить мучеников и подвижников благочестия. Как бы ни было им тяжело, какие бы страдания им не приходилось переносить, Бог их всегда утешал. Он всегда был с ними и никогда их не оставлял. А теперь они нас укрепляют своим примером. Вся их жизнь была выражением народной мудрости «Бог терпел и нам велел». Когда знаешь, что кто-то всё это пережил, что кто-то все эти страдания уже перенёс, то и самому легче становится от этого. А когда получишь от Бога утешение, то всегда хочется им поделиться с теми, кто в нём нуждается», - сказал владыка.

Архиерей отметил, что помолиться за человека тоже есть форма утешения.

«Бог дал возможность молиться, вразумил и посетил Своей мудростью. А если поможем прийти к Богу тому, кто еще вчера и думать об этом не хотел? Это ли не будет для него утешением? Человек сам, придя в храм, исповедавшись и причастившись, сможет узнать и почувствовать милость Божью. Почувствует утешение, которое дарит Господь каждому страждущему сердцу. Таким образом, Бог, утешая нас, даёт возможность утешать других. Приводить их к Богу. Наполнять их души радостью. Скорби всегда сопровождали и будут, к сожалению, еще долго сопровождать человека на его жизненном пути. Но вместе со скорбями рядом с нами всегда идёт Господь. И как только Он увидит, что обессилили и уже не в состоянии идти, Он тут же подержит и утешит», - заключил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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