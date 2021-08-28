Россия заранее спланировала Иловайский котел - Офис генпрокурора

Об этом сообщил во время пресс-конференции 27 августа начальник Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Рудь.

"На основании тех доказательств, которые мы получили в уголовном производстве, можем сделать вывод о том, что, по нашему мнению, вероломное убийство было спланировано Российской Федерацией заранее", - сказал он.

"Есть доказательства того, что осуществлялось соответствующее заманивание, то есть путем ведения переговоров и вызова доверия руководство ВС РФ фактически вводило постепенно в заблуждение и заманивало наших военнослужащих в так называемые "зеленые коридоры". Имеется в виду, чтобы согласились на условия выхода по безопасному коридору. При этом уже во время переговоров подготавливались вдоль согласованных маршрутов засады, укрепления, позиции для того, чтобы в дальнейшем осуществить вероломное убийство", - добавил Рудь.

По его словам, утверждение украинских следователей о спланированном уничтожении украинских военных основывается на совокупности многих факторов.

В частности, на том, что ВС РФ заходили в Украину с зарисованными обозначениями, которые идентифицируют принадлежность конкретной боевой техники к ВС РФ и конкретным подразделениям, без жетонов и документов, чтобы была "максимально затруднена идентификация конкретных военнослужащих и принадлежность к ВС РФ".

Напомним, ранее ОГП направил в Международный уголовный суд информационное сообщение относительно фактов вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

29 августа 2014 года во время обеспечения в районе Иловайска «зеленого коридора» для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним, а также по автомобилю с символом Красного Креста были осуществлены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 - пропали без вести.

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