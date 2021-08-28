Войти | Зарегистрироваться
11:15

суббота,
28 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Россия заранее спланировала Иловайский котел - Офис генпрокурора

28.08.2021 / 09:47
Вероломное убийство украинских военных в Иловайске в августе 2014 года было спланировано заранее.

Об этом сообщил во время пресс-конференции 27 августа начальник Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Рудь.

"На основании тех доказательств, которые мы получили в уголовном производстве, можем сделать вывод о том, что, по нашему мнению, вероломное убийство было спланировано Российской Федерацией заранее", - сказал он.

"Есть доказательства того, что осуществлялось соответствующее заманивание, то есть путем ведения переговоров и вызова доверия руководство ВС РФ фактически вводило постепенно в заблуждение и заманивало наших военнослужащих в так называемые "зеленые коридоры". Имеется в виду, чтобы согласились на условия выхода по безопасному коридору. При этом уже во время переговоров подготавливались вдоль согласованных маршрутов засады, укрепления, позиции для того, чтобы в дальнейшем осуществить вероломное убийство", - добавил Рудь.

По его словам, утверждение украинских следователей о спланированном уничтожении украинских военных основывается на совокупности многих факторов.

В частности, на том, что ВС РФ заходили в Украину с зарисованными обозначениями, которые идентифицируют принадлежность конкретной боевой техники к ВС РФ и конкретным подразделениям, без жетонов и документов, чтобы была "максимально затруднена идентификация конкретных военнослужащих и принадлежность к ВС РФ".

Напомним, ранее ОГП направил в Международный уголовный суд информационное сообщение относительно фактов вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

29 августа 2014 года во время обеспечения в районе Иловайска «зеленого коридора» для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним, а также по автомобилю с символом Красного Креста были осуществлены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 - пропали без вести.

Источник

РФ, Офис генпрокурора, Иловайский котел
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 августа
27 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.