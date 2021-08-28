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Главный санитарный врач: Пандемия продлится еще 2-5 лет

28.08.2021 / 09:06
Главный санитарный врач: Пандемия продлится еще 2-5 лет
Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что пандемия COVID-19 может длиться еще от двух до пяти лет.

Об этом шла речь в интервью Кузина "BBC News Украина"

Прямая речь: "В этом году это точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины.

Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения".

Напомним: В начале пандемии коронавируса эпидемиологи предполагали, что она продлится минимум 2 года, пока не будет создана вакцина. Несмотря на ряд вакцин и процесс вакцинации в мире коронавирус распространяется дальше, мутируя.

Источник

коронавирус, пандемия
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