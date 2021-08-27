Войти | Зарегистрироваться
18:30

пятница,
27 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Епископ УПЦ рассказал о подвиге участников крестного хода, преодолевших 400 км в Почаев

27.08.2021 / 18:00
Епископ УПЦ рассказал о подвиге участников крестного хода, преодолевших 400 км в Почаев
Источник: Центр информации УПЦ
Иерарх констатировал, что в этом году многие молитвенные шествия верующих УПЦ собрали значительно большее количество участников

Собираясь вместе на молитву, а тем более совершая паломнический подвиг, верующие христиане четко показывают, что жизнь со Христом для них дороже всех благ мира.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«25 августа в Почаевскую лавру прибыл Крестный ход, который начался неделей раньше в Каменце-Подольском. За эти несколько дней, больше 40 000 крестоходцев на пути к святыне преодолели две сотни километров. И вопрос не в том, зачем они это сделали, ибо ответ очевиден, а в том, о чем именно говорит нам их подвиг. Да, Крестный ход - это подвиг. Не только потому, что он совершается в действительно трудных внешних условиях, но и потому, что требует неимоверных духовных усилий», - отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что в «крестном ходе на первом месте - крепость духа и сила веры, а не крепость тела и сила ног».

«Крестоходцы доказывают только одно: все, что может человек совершить доброго, – совершается только благодатью Божией. И в этом смысле Крестный ход - это «демонстрация» действия Бога в жизни человека», - напомнил архиерей.

 По его мнению, сегодня от позиции верующих УПЦ действительно зависит судьба Церкви Христовой во всем мире, «ведь именно наша твердость духа и крепость веры может сохранить чистоту Православия. Наше единство во Христе и со Христом - укрепляет единство всех христиан. А подвиг крестоношения - дает силы другим верующим с благодарностью Богу переносить те скорби и трудности, которые они переживают». 

Иерарх констатировал, что в этом году многие молитвенные шествия верующих УПЦ собрали значительно большее количество участников.

«Это говорит не только о том, что притеснения закаляют нашу веру и делают ее сильнее, но и о том, что народ переживает за судьбу Церкви, беспокоится за ее единство и пытается уберечь ее от раскола. Собираясь вместе на молитву, а тем более совершая паломнический подвиг, верующие христиане четко показывают, что жизнь со Христом для них дороже всех благ мира. И что тот, кто попытается эту жизнь разрушить, обречен на вечный позор и забвение», – подчеркнул епископ Виктор (Коцаба).

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.