Епископ УПЦ рассказал о подвиге участников крестного хода, преодолевших 400 км в Почаев

Собираясь вместе на молитву, а тем более совершая паломнический подвиг, верующие христиане четко показывают, что жизнь со Христом для них дороже всех благ мира.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«25 августа в Почаевскую лавру прибыл Крестный ход, который начался неделей раньше в Каменце-Подольском. За эти несколько дней, больше 40 000 крестоходцев на пути к святыне преодолели две сотни километров. И вопрос не в том, зачем они это сделали, ибо ответ очевиден, а в том, о чем именно говорит нам их подвиг. Да, Крестный ход - это подвиг. Не только потому, что он совершается в действительно трудных внешних условиях, но и потому, что требует неимоверных духовных усилий», - отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что в «крестном ходе на первом месте - крепость духа и сила веры, а не крепость тела и сила ног».

«Крестоходцы доказывают только одно: все, что может человек совершить доброго, – совершается только благодатью Божией. И в этом смысле Крестный ход - это «демонстрация» действия Бога в жизни человека», - напомнил архиерей.

По его мнению, сегодня от позиции верующих УПЦ действительно зависит судьба Церкви Христовой во всем мире, «ведь именно наша твердость духа и крепость веры может сохранить чистоту Православия. Наше единство во Христе и со Христом - укрепляет единство всех христиан. А подвиг крестоношения - дает силы другим верующим с благодарностью Богу переносить те скорби и трудности, которые они переживают».

Иерарх констатировал, что в этом году многие молитвенные шествия верующих УПЦ собрали значительно большее количество участников.

«Это говорит не только о том, что притеснения закаляют нашу веру и делают ее сильнее, но и о том, что народ переживает за судьбу Церкви, беспокоится за ее единство и пытается уберечь ее от раскола. Собираясь вместе на молитву, а тем более совершая паломнический подвиг, верующие христиане четко показывают, что жизнь со Христом для них дороже всех благ мира. И что тот, кто попытается эту жизнь разрушить, обречен на вечный позор и забвение», – подчеркнул епископ Виктор (Коцаба).