Войти | Зарегистрироваться
13:55

пятница,
27 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украине койки для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом на 96% - Минздрав

27.08.2021 / 12:17
В Украине для лечения пациентов с COVID-19 выделено 39 тыс. коек в 256 медучреждениях, 96% из них обеспечены кислородом, сообщается на сайте Министерства здравоохранения 26 августа.

Согласно сообщению, регионы также закупили и получили 14,79 тыс. кислородных концентраторов, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов. 22-23 августа Украина получила от Польши кислородные концентраторы, кардиомониторы, пульсоксиметры, медицинские перчатки, маски хирургические и другие средства в качестве гумпомощи.

Минздрав отмечает, что несмотря на рост количества случаев штамма "дельта" в Украине (зарегистрировано 520 случаев по состоянию на 20 августа) медицинская система готова к новой волне заболеваемости.

Лабораторная сеть, в частности, оснащена всеми расходными материалами для выявления коронавируса, сформирован запас тестов на более 2 млн исследований и 2,3 млн экспресс-тестов на определение антигена. В сентябре ожидается поставка реагентов для проведения 4 миллионов ПЦР-исследований и 2,8 млн быстрых тестов.

Помимо этого, министерство обновило систему отслеживания контактных лиц, продолжает работу над адаптированными маршрутами, которые позволят в случае необходимости доставлять пациентов в ближайшие больницы соседних регионов коротким путем.

Планируется также запуск секвенирования лабораторных образцов в собственной референс-лаборатории Центра общественного здоровья в четвертом квартале 2021 года. Диагностировать штамм "дельта" методом ПЦР смогут на уровне областей, добавило ведомство.

Источник

коронавирус, кислород
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.