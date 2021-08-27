В Украине койки для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом на 96% - Минздрав

Согласно сообщению, регионы также закупили и получили 14,79 тыс. кислородных концентраторов, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов. 22-23 августа Украина получила от Польши кислородные концентраторы, кардиомониторы, пульсоксиметры, медицинские перчатки, маски хирургические и другие средства в качестве гумпомощи.

Минздрав отмечает, что несмотря на рост количества случаев штамма "дельта" в Украине (зарегистрировано 520 случаев по состоянию на 20 августа) медицинская система готова к новой волне заболеваемости.

Лабораторная сеть, в частности, оснащена всеми расходными материалами для выявления коронавируса, сформирован запас тестов на более 2 млн исследований и 2,3 млн экспресс-тестов на определение антигена. В сентябре ожидается поставка реагентов для проведения 4 миллионов ПЦР-исследований и 2,8 млн быстрых тестов.

Помимо этого, министерство обновило систему отслеживания контактных лиц, продолжает работу над адаптированными маршрутами, которые позволят в случае необходимости доставлять пациентов в ближайшие больницы соседних регионов коротким путем.

Планируется также запуск секвенирования лабораторных образцов в собственной референс-лаборатории Центра общественного здоровья в четвертом квартале 2021 года. Диагностировать штамм "дельта" методом ПЦР смогут на уровне областей, добавило ведомство.

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