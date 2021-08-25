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В Житомире Предстоятель УПЦ возглавил прославление нового святого

25.08.2021 / 17:30
В Житомире Предстоятель УПЦ возглавил прославление нового святого
Источник: Центр информации УПЦ
12 мая Священный Синод УПЦ благословил местное почитание в пределах Житомирской епархии святителя Евмения (Хорольского), архиепископа Житомирского и Овручского

В Житомирской епархии Украинской Православной Церкви состоялся чин прославления святителя Евмения (Хорольского).

Как сообщает Центр информации УПЦ  со ссылкой на news.church.ua, чин прославления возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

Над мощами святого совершили последнюю заупокойную литию. Митрополит Антоний (Паканич) зачитал решение Священного Синода УПЦ о почитании святителя Евмения в лике святых. Было прочитано житие новому святому, а также тропарь, кондак и величание.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал верующим о преображении жизни через исполнение заповедей Христовых и о жизни святителя Евмения, как примере такого преображения и сохранения верности истинной вере.

Предстоятель УПЦ поделился своими воспоминаниями о святителе Евмении, которого он видел при жизни, когда тот возглавлял Черновицкую кафедру. Именно епископ Евмений рукоположил во священника Владимира Березовского -отца будущего Митрополита Онуфрия.

После отпуста провозгласили многолетие митрополиту Никодиму и митрополиту Антонию, который празднует сегодня 54-летие.

Блаженнейший владыка поблагодарил за труды митрополита Никодима.

В свою очередь, митрополит Никодим поблагодарил Предстоятеля за визит, а верующих - за верность Церкви и Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, и преподнес в дар архипастырю икону святителя Евмения.

Как сообщалось ранее, 12 мая Священный Синод УПЦ благословил местное почитание в пределах Житомирской епархии святителя Евмения (Хорольского), архиепископа Житомирского и Овручского, и установил день его памяти 25 августа по новому стилю. 

***

Архиепископ Евмений (Хорольский) родился в 13 (25) декабря 1886 года на Херсонщине. По окончании церковно-приходской и учительской школ стал послушником в киевском Свято-Троицком монастыре. В 1919 году принял постриг с именем Евмений.

 С 1923 года отец Евмений - насельник Киево-Печерской Лавры, в 1924-м переведён на подворье Киево-Печерской Лавры в Ленинграде.

 В ночь на 23 августа 1930 года арестован.  В 1946 возвратился в Лавру, где подвизался почти 10 лет, исполняя обязанности эконома, благочинного. 2 февраля 1954 года состоялась его хиротония во епископа Черновицкого и Буковинского. 9 декабря 1958 переведён на Житомирскую кафедру. Почил 25 августа 1967 года в Житомире.

Источник: Inpress.ua
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