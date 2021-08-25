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Лавров назвал Крымскую платформу "бесперспективной русофобской акцией"

25.08.2021 / 16:12
Глава МИД России Сергей Лавров назвал Крымскую платформу "пустой русофобской акцией".

Об этом он заявил во время визита в Будапешт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, это русофобская акция, искусственно создана, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине. Этим явлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениями потакают и лидеры западного мира", - сказал Лавров .

Глава МИД РФ назвал ранее Крымскую платформу шабашем, на котором "Запад будет продолжать ласкать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

"Я хочу сказать, что мы знаем о тех методах, которые используются, чтобы заставлять союзников подключаться к такого рода бессмысленных акций, поэтому для нас не удивительно, что такая ошибочно понятая солидарность членов ЕС, НАТО легла в основу этой совершенно пустой, бесперспективной пропагандистской затеи ", - сказал Лавров.

23 августа состоялся инаугурационный Саммит Крымской платформы - новый международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Несмотря на усилия РФ, пытавшейся помешать организации саммита, 23 августа в Киеве собрались представители 47 государств и международных организаций, которые приняли совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

Источник

Лавров, Крымская платформа
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