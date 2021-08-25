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Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться - Зеленский

25.08.2021 / 15:51
Пока нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, где сохраняются очень высокие риски, а также о шагах, которые осуществила Украина во исполнение договоренностей, достигнутых во время последнего саммита в нормандском формате в декабре 2019 года.

"Мы сделали все от нас зависящее для выполнения достигнутых договоренностей", - сказал президент Украины.

Источник

Франция, Зеленский
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