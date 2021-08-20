Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики для COVID-больных

На Черниговщине Нежинская епархия Украинской Православной Церкви передала в амбулаторию лекарства для лечения больных коронавирусом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, помощь медучреждению оказана по благословению митрополита Климента.

Медикам амбулатории общей практики семейной медицины были переданы антибиотики.

Препараты будут использованы в случае возникновения осложнений у COVID-больных.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь передала антибиотики на сумму 300 тыс грн в больницы города Сум и области.

Лекарства переданы для больниц, где проходят лечение дети, в том числе от последствий COVID-19.