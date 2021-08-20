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На Виннитчине более 4 тыс верующих УПЦ начали крестный ход в Почаевскую лавру

20.08.2021 / 11:35
На Виннитчине более 4 тыс верующих УПЦ начали крестный ход в Почаевскую лавру
Источник: Центр информации УПЦ
Молитвенное шествие верующих УПЦ началось 19 августа, в праздник Преображения

На Виннитчине начался ежегодный многотысячный крестный ход из Браилова в Почаевскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, верующие за восемь дней преодолеют пешком 275 км, чтобы отпраздновать престольный праздник Почаевской лавры - Успение Пресвятой Богородицы.

Молитвенное шествие верующих УПЦ началось 19 августа, в праздник Преображения.

Митрополит Варсонофий совершил Божественную литургию в Троицком соборе Браиловского монастыря и молебен перед началом путешествия. По благословению Предстоятеля архиерей наградил организатора крестного хода архимандрита Иоасафа (Ковецкого) орденом преподобного Илии Муромца.

В этом году в крестном ходе принимают участие более 4 тысяч верующих их разных регионов Украины.

Браиловский крестный ход в Почаев Украинская Православная Церковь проводит 20-й год подряд. В молитвенном шествии паломники поют молитвы и акафисты, молясь за мир в Украине.

Источник: Inpress.ua
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