Идею вступления в ЕС поддерживают 64% украинцев, в НАТО - 54%

Исследование было представлено на пресс-конференции.

«Доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине является европейская и евроатлантическая интеграция. Во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины опрошенных подтвердили свои прозападные устремления. Так, за вступление в ЕС выступают 64%, в НАТО - 54%. Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодых (16-24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% - за вступление в ЕС. Но даже и в старших категориях не менее половины респондентов - за движение Украины в западном направлении", - говорится в исследовании.

В целом среди самых молодых (16-24 года), в отличие от старших, прослеживается тенденция к консолидации вокруг проевропейской идеи Украины.

Однако, устойчивой альтернативой европейской интеграции является не столько пророссийский вектор, как запрос на равноудаленность от Запада и России - такой вариант выбрали 35%. Среди противников вступления в ЕС лишь четверть высказываются за движение в направлении России. Другие - за самостоятельное развитие.

Провозглашение Независимости Украины в целом поддержали бы 80% опрошенных, если бы этот процесс проходил в настоящее время. Не поддержали бы - всего 15%, затруднились ответить - 5%. Самый высокий уровень поддержки независимости Украины среди поколения, которое родилось после 1991 года - 87%. Также больше всего тех, кто поддержал бы Независимость, среди жителей западных и центральных регионов и более богатых. Несмотря на разногласия, не менее двух третей в каждой из демографических групп поддержали бы сегодня провозглашение Независимости Украины.

Гражданами Украины идентифицируют себя 75% опрошенных (11% не чувствуют себя таковыми), зато европейцами - 26%, «советским человеком» - 21%. Среди представителей поколения Независимости идентифицируют себя как граждане Украины 86%, как европейцы - 40%. Старшие меньше считают себя европейцами, но чаще, чем другие, идентифицируют себя как «советского человека».

В ценностном спектре украинцев доминируют универсализм, доброта, конформизм и безопасность. Самые низкие показатели имеют богатство и стимуляция. Самостоятельность, гедонизм и достижения удерживаются на среднем уровне.

Относительное большинство опрошенных (57%) отметили, что в целом довольны своей жизнью, 21% - не удовлетворены, 23% дали посредственную оценку. Чем моложе возраст и чем выше доходы, тем лучше показатель удовлетворенности жизнью. Интересно, что среди молодежи 16-24 лет даже в бедных имущественных группах уровень удовлетворенности жизнью является относительно высоким.

Участие в опросе принимали украинцы в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборочная совокупность: 20 тысяч респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине - не более 1,0%, по области - не более 4%.

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