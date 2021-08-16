В УПЦ рассказали, можно ли есть яблоки до Яблочного спаса

В Церковном Уставе нет никакого запрета есть яблоки до праздника Преображения Господня.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Типикон предписывает следующее: «аще кто от братий снесть гроздия прежде сицеваго праздника, то преслушание запрещения да приимет, и да не вкусит гроздия чрез весь август месяц, яко заповеданный устав презрев: яко да от сего навыкнут и прочие повиноватися уставу святых отец… Сей устав бывает и на смоквах и над прочими овощами: яве яко времена их, кое когда преспеет». Исходя из отмеченного выше, мы видим, что, прежде всего, запрет относится к винограду и только потом говорится и о прочих «овощах», то есть плодах», - объяснил преподаватель Киевских духовных школ.

Он рассказал, почему возникла традиция освящать виноград именно в праздник Преображения.

«На Востоке именно к середине августа созревали два основных продукта пропитания: виноград, из которого делалось вино, и пшеница, из которой выпекался хлеб. Кроме того, что эти два «плода» являются основными в пищевом рационе человека, они также используются и для главного Таинства Православной Церкви – Евхаристии, в которой хлеб и вино благодатью Святого Духа прелагаются в Тело и Кровь Христовы. И именно это соотнесение отражено в молитве на освящение винограда в праздник Преображения: «Благослови, Господи, плод сей лозный новый… да будет в нас от того рождения лознаго причащающихся в веселие, и приносити Тебе дар во очищение грехов, священным и святым Телом Христа Твоего», - объяснил Андрей Музольф.

Кроме того, согласно церковной практике, «каждые новые плоды освящались во время их созревания, и только со временем, возможно, из-за нашей же духовной лености и нерадения, освящение всех начатков плодов приурочили к празднику Преображения».

«То, что является нормой на Востоке, не всегда может быть выполнено в наших регионах. Очень часто случается так, что многие сорта винограда и яблок созревают задолго до Преображения. Следовательно, эти плоды должны попросту сгнить на ветке. А ведь это на самом деле будет куда большим грехом – грехом неблагодарности по отношению к Богу и Его дарам», - подчеркнул преподаватель КДАиС.

Он напомнил слова апостола Павла, который объяснил, что «пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1 Кор. 8:8), потому «если то или иное предписание Церковного Устава становится в один разряд с суеверием, это уже говорит о нашем духовной отсталости и непонимании сути христианства».