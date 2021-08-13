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На Волыни верующие УПЦ за 8 месяцев построили храм вместо захваченного ПЦУ

13.08.2021 / 13:11
В день освящения храма многие из активистов, захватывавших храм, просили прощения, а жители села «искренне прощали всех, кто в январе 2019 года отобрал у них старую церковь»

В Волынской области верующие Украинской Православной Церкви построили новый храм вместо захваченного активистами ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Волынской епархии, возвести новый храм в селе Броница за 8 месяцев церковной общине удалось с помощью неравнодушных людей, меценатов и активной помощи односельчан.

«Радует то, что в строительстве помогало много сельчан, даже не наших прихожан. Помню, когда привезли целую машину минваты для утепления, думал, что за день своими силами не разгрузим ее. Но, с Божьей помощью, справились за несколько часов. Пришли мужчины - и на раз справились со всей работой. А таких случаев было далеко не один десяток», - рассказал настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» отец Нектарий Приймак.

По словам священника, средства на храм собирали в самом селе и на соседних приходах. Когда залили фундамент и поставили стены, верующие стали искать благодетелей, и для этого вместе со своим священником ездили по монастырям УПЦ. Об этом узнал меценат Андрей Биба, который решил помочь общине Броницы.

С помощью неравнодушных людей начатые зимой работы удалось ускорить. 7 июля, в день праздника Рождества Иоанна Предтечи, архиепископ Нафанаил (Крикота) освятил новый храм УПЦ в Бронице.

«Когда забирали церковь, были у нас и слезы, был крик человеческой души. «Люди» не побоялись Бога, резали замки в святыне и пели гимн у церкви. Но это нас не сломило. Все остались верными УПЦ, стали как одна семья. Поэтому по Божьему Промыслу владыка Нафанаил освятил наш храм. Этот день для нас - это праздник из праздников. Эту Божью милость наши прихожане запомнят на всю жизнь. Поэтому Слава Богу за все», - поделилась прихожанка храма Светлана Ходаковская.

Отец Нектарий рассказал, что в день освящения храма многие из активистов, захватывавших храм, просили прощения, а жители села «искренне прощали всех, кто в январе 2019 года отобрал у них старую церковь».

«На самом деле, очень много людей уже вернулись к нам назад, возвращаются и до сих пор», - отметил настоятель.

Как сообщалось ранее, 21 января 2019 года сторонники «перехода» в ПЦУ в Бронице вскрыли замки на храме УПЦ и вытолкали с церковной территории настоятеля. Верующие продолжали собираться на молитву сначала в частном доме, потом во временном храме, а в ноябре 2020 года начали строительство храма.

Источник: Inpress.ua
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