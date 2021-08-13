"Совковость" в прошлом: министр обороны о параде ко Дню Независимости

Об этом заявил Таран на репетиции парада ко Дню Независимости, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Очень символично, что в этом году 30-ю годовщину независимости мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем "совковость" в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования и в частности военного парада, как отдельного элемента, этого празднования на Крещатике будет другим. Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам".

В общем, в праздничном параде примут участие около 5 тысяч представителей сектора безопасности и обороны. Большинство военных, по словам министра, участники боевых действий.

Также не будет техники, которая могла бы повредить дорожное покрытие.

Всех военных, будут шагать по Крещатику, отметят нагрудным знаком "Участник парада".

Напомним: Госпредприятие "Завод имени Малышева" изготовило танк "Оплот", заказанный ГК "Укрспецэкспорт", он примет участие в параде ко Дню Независимости.

3 августа на взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая репетиция парадных расчетов.

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