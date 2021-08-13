У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты: в ЕС уже изучают их

Об этом сообщает Reuters.

Небольшое количество вакцинированных людей пожаловались на три новых побочных эффекта, которые у них появились после прививки этими вакцинами. Они заявили о:

многоформной эритеме - форма аллергической реакции на коже,

гломерулонефрит - воспаление почек,

нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.

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