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У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты: в ЕС уже изучают их

13.08.2021 / 14:53
В Европейском союзе проверяют возможные новые побочные эффекты после прививки мРНК-вакцинами. Речь о препаратах от компаний Pfizer и Moderna, которые также применяются на территории Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Небольшое количество вакцинированных людей пожаловались на три новых побочных эффекта, которые у них появились после прививки этими вакцинами. Они заявили о:

многоформной эритеме - форма аллергической реакции на коже,
гломерулонефрит - воспаление почек,
нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.

Источник

вакцины, побочные эффекты
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