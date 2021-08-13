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Возрастное ограничение по вакцине AstraZeneca остановило появление тромбов - ученые

13.08.2021 / 14:22
В Великобритании перестали фиксировать случаи тромбоза и вирус-индуцированной иммунной тромбоцитопении в результате вакцинации препаратом AstraZeneca после того, как ограничили его применение среди людей в возрасте до 40 лет.

Как передает Reuters, об этом говорится в исследовании ученых из Больниц Оксфордского университета NHS Foundation Trust.

Отмечается, что примерно 85% людей с побочными эффектами в виде возникновения тромбов после иммунизации препаратом AstraZeneca были моложе 60 лет, хотя большинство прививок этой вакциной проводилось людям старшего возраста.

По словам руководителя исследования, гематолога Больниц Оксфордского университета Сью Певорд, такое побочное действие случалось преимущественно среди здоровых людей молодого возраста, и особенно опасным было кровоизлияние в мозг.

Она отметила, что фиксация таких случаев после принятия решения не вакцинировать препаратом AstraZeneca людей в возрасте до 40 лет прекратилась.

«Мы не наблюдали новых случаев за последние четыре недели или около этого - и это стало большим облегчением», - сказала Певорд.

В исследовании ученые проанализировали 294 случая тромбозов, 220 из которых были признаны выявленными или возможными случаями вирус-индуцированной иммунной тромбоцитопении и тромбоза, и все они были связаны с вакциной AstraZeneca.

У пациентов выявляли множественные тромбы примерно в трети случаев, и почти у всех госпитализированных этот диагноз проявлялся в период от 5 до 30 дней после первой дозы вакцины AstraZeneca.

Как сообщалось, побочные эффекты после вакцины AstraZeneca заставили многие страны установить возрастные ограничения на ее использование среди молодых людей.

Источник

тромб, вакцинация, AstraZeneca
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