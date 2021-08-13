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Санду заявила Козаку о готовности возобновить процесс урегулирования приднестровского конфликта

13.08.2021 / 13:20
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности к активизации двусторонних контактов с Российской Федерацией и возобновлению переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

"Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах", - написала она на своей странице в facebook после состоявшейся 11 августа в Кишиневе встречи с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

"У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов. Оценили готовность российской стороны к их активизации, что будет способствовать укреплению диалога между нашими странами", - сообщила президент.

По ее словам, в ходе встречи "подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан". "Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны", - отметила Санду.

В свою очередь Козак после встречи сказал журналистам: "Мы обсудили вопросы двусторонних отношений, не обсуждая деталей. Что касается цен на газ, беспошлинного экспорта молдавской продукции на российский рынок - об этом надо договариваться. И мы будем продолжать переговоры".

Журналисты спросили, кто пригласил его посетить Молдавию с визитом. "Президент Республики Молдова", - отметил представитель президента РФ.

Козак прилетел в Кишиневе по пути из Женевы.

С 2018 года Дмитрий Козак является также спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией.

Источник

Приднестровье, Козак, Санду
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