В Греции лесные пожары назвали крупнейшей экологической катастрофой за последние десятилетия

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Нам удалось спасти жизни, но мы потеряли леса и имущество", - сказал Мицотакис, описывая лесные пожары как "крупнейшую экологическую катастрофу за последние несколько десятилетий".

Он также добавил, что власти ежедневно сталкивались с около 100 активными пожарами.

По состоянию 12 августа ситуация значительно улучшилась, ведь большинство крупных пожаров угасают. Однако премьер предупредил, что опасность образования новых пожаров все еще существует.

"Мы в середине августа, и понятно, что впереди у нас трудные дни", - отметил он.

Напомним, Грецию в конце июля охватили лесные пожары из-за жары. Погибли два человека, эвакуированы тысячи жителей и туристов. По меньшей мере 1,3 тысячи домов повреждены, из которых 300 полностью разрушены, в общем огонь уничтожил 84,5 тысячи гектаров.

Украинские спасатели в рамках оказания помощи в тушении масштабных пожаров в Греции за прошедшие сутки проводили работы вблизи города Элиника.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить 100 пожарных на помощь в борьбе с лесными пожарами в этой стране. 6 августа сводный отряд украинских спасателей прибыл в Грецию.

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