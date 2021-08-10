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На Ровенщине освящен храм УПЦ после реконструкции

10.08.2021 / 12:54
На Ровенщине освящен храм УПЦ после реконструкции
Источник: Центр информации УПЦ
В Свято-Покровском храме реконструировали внешнюю часть и перекрытие с куполами

В Ровенской области освящен после реконструкции Свято-Покровский храм села Мульчицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сарненской епархии, в Свято-Покровском храме реконструировали внешнюю часть и перекрытие с куполами.

Чин освящения совершил митрополит Анатолий.

Архиерей поблагодарил общину за проведенные работы и прочитал молитвы на освящение храма после реконструкции, после чего возглавил в нем Божественную литургию.

По совершении литургии был отслужен молебен об исцелении больных.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области, в Энергодаре появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Луки Крымского.

 

Источник: Inpress.ua
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