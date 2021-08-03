"Северный поток-2" не остановят, даже если он станет оружием РФ - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

В случае агрессивных действий России Германия сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза. Это более сложный путь для ответных мер, заявили собеседники издания.

Так в Германии планируют действовать вместо прямого удара по газовой связи с Россией, пишет Bloomberg.

Отмечается, что скорее всего позиция Берлина в этом вопросе не изменится даже после отставки канцлера Германии Ангелы Меркель после выборов 26 сентября. Сообщается, что проект российского трубопровода поддерживает весь политический спектр страны, кроме партии Союз 90/Зеленые.

Напомним, в Европарламенте выступили против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Там напомнили, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы.

Ранее компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%.

А инвесторы проекта рассчитывают на его запуск уже в 2021 году.

Источник