Войти | Зарегистрироваться
10:38

среда,
04 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

МВФ утвердил распределение 650 миллиардов долларов. Украине тоже перепадет

04.08.2021 / 09:01
МВФ утвердил распределение 650 миллиардов долларов. Украине тоже перепадет
Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов.

Украина получит 2,7 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении департамента коммуникаций МВФ.

Общее распределение СДР вступит в силу 23 августа 2021 года. Новые созданные СДР будут переведены странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в Фонде.

Около 275 млрд долларов из нового распределения поступит странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода.

"Это самое крупное распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики", — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

МВФ также изучает другие варианты помощи более бедным и более уязвимым странам в восстановлении их экономики.

"Можно рассмотреть создание нового Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости для содействия более прочному и устойчивому росту в среднесрочной перспективе", – говорится в сообщении.

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде получит более 2,7 млрд долларов. Эту информацию также подтвердили в Офисе президента.

Источник

транш, МВФ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 августа
3 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.