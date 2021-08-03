МВФ утвердил распределение 650 миллиардов долларов. Украине тоже перепадет

Украина получит 2,7 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении департамента коммуникаций МВФ.

Общее распределение СДР вступит в силу 23 августа 2021 года. Новые созданные СДР будут переведены странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в Фонде.

Около 275 млрд долларов из нового распределения поступит странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода.

"Это самое крупное распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики", — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

МВФ также изучает другие варианты помощи более бедным и более уязвимым странам в восстановлении их экономики.

"Можно рассмотреть создание нового Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости для содействия более прочному и устойчивому росту в среднесрочной перспективе", – говорится в сообщении.

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде получит более 2,7 млрд долларов. Эту информацию также подтвердили в Офисе президента.

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