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В "Нафтогазе" назвали условие для снижения цены на газ

02.08.2021 / 15:54
Цены на газ на внутреннем рынке Украины снизятся, если страна перестанет импортировать голубое топливо и станет его экспортером.

Для этого необходимо сделать Украину настоящим газовым хабом.

Об этом шла речь в интервью "Радио Свобода" главы "Нафтогаза" Юрия Витренко.

По его словам, чтобы цена на газ в Украине снизилась с 15 гривен за кубометр примерно до 11-12 гривен за куб, нужно начать экспортировать, а не импортировать голубое топливо.

"Для этого необходимо сделать так, чтобы или в Украине было больше газа, чем мы потребляем газ собственной добычи, или газ через Украину заходил, а затем шел в Европу", - добавил Витренко, уточнив, что это должен быть газ не только из России, но и других восточных стран.

"Чтобы Украина была таким настоящим физическим хабом - это тоже то, над чем мы работаем", - подчеркнул глава "Нафтогаза"

Напомним, в начале июля украинские газоснабжающие компании подняли месячные тарифы для населения. У некоторых поставщиков стоимость кубометра доходит до 15,5 гривны.

Отметим, цена газа на европейском хабе TTF за последний год выросла в десять раз.

Источник

газ, Витренко
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