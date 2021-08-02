В Киеве вследствие обвала грунта погиб человек

"Несчастный случай произошел в Дарницком районе столицы. На территории частной усадьбы произошел обвал грунта под которым оказался человек. Мужчина получил травму, несовместимую с жизнью", - говорится в сообщении в фейсбуке.

К месту вызова прибыли спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. Они выяснили, что жертва копал колодец в частном дворе на глубине около 4 метров и его засыпало землей. Спасатели пытались его вытащить из-под обвалов с помощью аварийно-спасательного инструмента, но он не выжил.

Тело мужчины и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

Во время спасательной операции было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений ГСЧС.

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