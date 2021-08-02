Две области Украины демонстрируют плохие показатели по госпитализациям с COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В частности, в Закарпатской области "зеленому" уровню не соответствует показатель динамики госпитализаций. В данном регионе на 31 июля он составляет 93,3% и вырос по сравнению с предыдущим днем (82,1%).

Кроме того, в Хмельницкой области динамика уровня госпитализаций составляет 69,4% (днем ранее - 86,4%).

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, июльский макропрогноз НБУ основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина и в ближайшем будущем. "Ожидается, что темпы вакцинации против коронавируса существенно ускорятся, что позволит охватить всех желающих вакцинироваться в следующем году. Ограничения не будут касаться запретов для экономической деятельности, а лишь требованиями к усиленных антиэпидемические меры на региональном уровне", - говорится в документе.

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