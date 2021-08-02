Войти | Зарегистрироваться
19:04

понедельник,
02 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

115 абитуриентов допущены к вступительным экзаменам на дневное отделение в Киевские духовные школы

02.08.2021 / 17:55
115 абитуриентов допущены к вступительным экзаменам на дневное отделение в Киевские духовные школы
Источник: Центр информации УПЦ
Перед началом экзаменов в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери был совершен молебен

В Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви 2 августа началась вступительная кампания.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в этом году вступительные экзамены на дневную форму обучения сдают 115 абитуриентов, из них 71 – в Семинарию и 44 – в Академию.

Во время экзаменов абитуриенты должны показать знания Священного Писания, богословия, церковной истории, иностранных языков, церковнославянского языка и церковных молитв. Также поступающие должны написать сочинение.

Перед началом экзаменов в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери был совершен молебен, который возглавил первый проректор протоиерей Сергий Ющик.

Источник: Inpress.ua
упц, экзамены, КДАиС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.