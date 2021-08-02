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Судьба Чауса – это живой пример для всех участников дела Медведчука, какое возмездие может настичь за политические репрессии – Чугаенко

02.08.2021 / 17:58
История судьи Николая Чауса – это аргумент в первую очередь для судей, сотрудников СБУ и прокуроров, которые участвуют в политических репрессиях в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом пишут в Facebook политические и медиаэксперты, комментируя новость о том, что беглого судью нашли в селе Винницкой области спустя 4 месяца после похищения из Кишинева.

«Приключения Чауса – это очень хорошая прививка для наших судей. Судить нужно по закону, а не по звонкам. Иначе будешь таким же жалким и никому ненужным для когда-то грозных твоих покровителей. Фоточка зачетная», – так политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал знаменитое фото Николая Чауса за столом в сельсовете села Мазуровка Винницкой области.

В связи с обнаружением Чауса, Загородний иронически поинтересовался, чем занимается бывший судья Родион Киреев, который скрывается от правосудия за то, что в 2011 году вынес несправедливый приговор для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«P.S. А что там с судьей Киреевым?» – задал риторический вопрос Тарас Загородний.

Блогер под ником Ninel Pasha уточнила, что Чаус «не самый главный преступник, а отдуваться придется за всю систему».

А медиаэксперт Татьяна Чугаенко напомнила, что бывший судья Печерского суда Родион Киреев, который вынес политически мотивированный приговор для Тимошенко, уже много лет скрывается от правосудия за границей.

«Судья Киреев, приговоривший Тимошенко к 7 годам тюрьмы, уже много лет скрывается где-то за границей. А не надо было выполнять политические заказы! А Чаус – живое доказательство того, что по украинским традициям за политические репрессии прилетает бумеранг. Пока еще живое», – пошутила медиа-эксперт.

В то же время Чугаенко отметила, что в данное время идет громкий политический процесс по делу Виктора Медведчука. И история судьи Николая Чауса – это живой пример для всех судей, сотрудников СБУ и прокуроров, что не нужно участвовать в политических репрессиях.

«Сейчас идет громкий политический процесс по делу Медведчука. Глядя на судьбу Чауса и Киреева, любой вменяемый судья, сбушник и прокурор должен перекреститься и задуматься, надо ли потом ему бегать всю жизнь в стиле «мучительно больно за бесцельно прожитые годы?» – констатировала она.

Чугаенко подчеркнула, что решение о домашнем аресте для Медведчука – это политические репрессии, потому что сторона обвинения за 5 месяцев так и не предоставила никаких доказательств виновности лидера оппозиции.

«Общее между Чаусом и Киреевым – в том, что оба участвовали в политических репрессиях. Потому что, когда доказательств нет, а судья постановляет отправить в тюрьму, в СИЗО или под домашний арест – это репрессии. Не говоря уже о том, что Медведчук по уровню возможностей – на несколько порядков круче и Тимошенко, и «доброжелателей» Чауса», – заключила медиаэксперт Татьяна Чугаенко.

Медведчук, Чаус, Чугаенко, Загородний, Киреев
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