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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене дискриминационных законов, направленных против УПЦ

02.08.2021 / 18:20
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене дискриминационных законов, направленных против УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Законы, принятые Верховной Радой VIII созыва, грубо нарушают Конституцию Украины и конституционные права граждан

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5835 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности религиозных организаций и обеспечения конституционного права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, инициатором проекта закона выступил Вадим Новинский и ряд других депутатов, после обращения 15 июня 2021 года в Верховную Раду верующих Украинской Православной Церкви, которые собрали более миллиона подписей под этим документом.

«Это значит, что этот закон призван восстановить принцип равенства всех религиозных общин, защитить религиозные организации от вмешательства в их внутренние дела, а также восстановить в правах верующих и религиозные общины УПЦ и вернуть то законодательство, которое действовало до 2018 года. Ведь известно, что законы № 2662, 2673 принимали с целью предоставления преференций для новосозданной ПЦУ», - прокомментировал данную законодательную инициативу глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что миллионы украинцев обратились в Верховную Раду Украины по поводу реализации ею права законодательной инициативы и внесения для рассмотрения проектов закона о признании утратившими силу изменений, установленных Законом Украины № 2662-VIII «О внесении изменения в статьи 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которая законом признана такой, что осуществила военную агрессию против Украины и / или временно оккупировала часть территории Украины» от 20.12.2018 года и законом Украины № 2673-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица» от 17.01.2019 года.

Подчеркивается, что эти законы, принятые Верховной Радой VIII созыва, грубо нарушают Конституцию Украины и конституционные права граждан.

В законопроекте № 5835 путем внесения изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований», предлагается обеспечить конституционное право граждан беспрепятственно вести религиозную деятельность в том числе и право на свободу мировоззрения и вероисповедания в целом.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 - начале 2019 годов при каденции бывшего президента Петра Порошенко, было принято два закона, которые заблокировали работу религиозных организаций Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
законопроект, УПЦ, верховная рада
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