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В Раде рассказали, что рассмотрят нардепы на внеочередных заседаниях 23 и 24 августа

28.07.2021 / 15:23
Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание 23 и 24 августа. Нардепы, вероятно, будут голосовать за постановление о деоккупации Крыма, а также может быть проголосован Большой герб.

Об этом свидетельствует заявление заместителя главы фракции СН Евгении Кравчук в эфире "Украина 24".

По ее словам, 23 августа ожидается голосование за постановление, которое инициировал председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Она есть на сайте ВР и ее подписали около ста депутатов из разных фракций. Она является призывом к парламентам стран мира, к ассамблеям, к работе на уровне парламентов, которая будет касаться деоккупации Крыма", - пояснила Кравчук.

В то же время, на 24 августа повестку дня еще не сформировали.

"Кроме того, что это будет торжественное заседание ко Дню независимости, очевидно, может быть проголосован Большой герб. Я думаю, что при наличии положительных сигналов, наберется 300 голосов, то этот вопрос будет выноситься (на голосование - ред.)", - сказала Кравчук.

Источник

заседание, ВР
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