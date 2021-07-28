Временно поверенная в делах США в Украине вернулась в Киев

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Азербайджан вводит обязательную вакцинацию от COVID
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Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование
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США могут прекратить боевую миссию в Ираке - AP
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В РФ заблокировали сайт Навального
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"Бизнесмены и чиновники недовольны и оказывают давление на Лукашенко" – Тихановская
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Газпром отказался бронировать прерываемую транзитную мощность через Украину на август
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Витренко допускает убытки "Нафтогаза" в 1 квартале до 105 миллиардов вместо заявленной прибыли
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НАПК проверило более двух тысяч деклараций чиновников - 99% имели недостоверные данные
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К концу года могут уволить главу НБУ: причины
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"Газпром" условиями транзита через Украину после 2024 г. подтвердил использование газа как геополитического оружия – глава "Нафтогаза"
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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