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Украинцы ответили Путину на тезис об "едином народе"

28.07.2021 / 12:17
По результатам опроса большинство украинцев не согласны с заявлением президента России Владимира Путина что "россияне и украинцы - один народ".

Таковы результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Дословно: "Большинство опрошенных (55%) не согласились с недавним заявлением президента России Путина, что "россияне и украинцы - один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству", 41% - с этим согласны".

Отмечается, что на востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%.

В то же время, среди жителей западного региона, наоборот, более 70% несогласии с этим.

Кроме того, социологи сообщили, что более 80% избирателей оппозиционной платформы, партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом о "едином народе".

Исследование проводилось 23-25 ​​июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Напомним, 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев". Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева".

Президент Владимир Зеленский в ответ на статью Путина заявил, что у того нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

Источник

опрос, Путин
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