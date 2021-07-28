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"Ни при каких обстоятельствах": президентский антирейтинг возглавил Порошенко

28.07.2021 / 11:46
Президентский антирейтинг возглавляет 5-й глава государства Петр Порошенко, за ним - экс-премьер Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 23-25 ​​июля 2021

Дословно: "Антирейтинг возглавляет Петр Порошенко: 46% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Юлию Тимошенко (ВО "Батькивщина" -ред.), 34% - Юрия Бойко (ОПЗЖ), 29% - Владимира Зеленского (действующий президент Украины), 26% - Олега Ляшко (Радикальная партия), каждый пятый не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Арсения Яценюка (экс-премьер), Олега Тягнибока (ВО "Свобода").

Исследование проводилось 23-25 июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных номеров социологи опросили 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Источник

президент, рейтинг
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