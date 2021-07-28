У Путина исключили возможность международных сделок по Крыму

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отметим, ранее профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал заявил, что Турция может заключить с Россией сделку по Крыму. В частности, по ее условиям, Анкара может признать Крым за Россией в обмен на признание Москвой независимости так называемой Турецкой Республики Северного Кипра.

"Вряд ли профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары… Российские регионы не могут быть и не будут предметами каких-либо сделок. Это исключено", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин не видит никаких проблем в том, что международное сообщество не признает аннексию Крыма.

Он также назвал захват Крыма якобы адекватной реакцией на Майдан в Украине и призвал договариваться с США о правилах поведения.

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