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"Ребенок под ключ" за $60 тысяч: СБУ разоблачила схему продажи детей за границу

28.07.2021 / 13:19
Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами: дельцы наладили схему "поставки" иностранцам младенцев вроде в рамках программы суррогатного материнства.

Об этом сообщает СБУ

"Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 000 долларов.

По материалам СБУ, в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. А это - основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Далее - поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали, а иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

Помимо прочего, в рамках проводимых экспертиз СБУ задокументировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям. Это привело к смерти новорожденных.

В рамках уголовного производства проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы.

В ходе обысков изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.

Источник

дети, продажа детей
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