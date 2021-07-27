Юрий Загородний: Медведчук имеет четкую программу и видение развития Украины, а у власти нет стратегического мышления

- Почему не Зеленский отвечает на статью Путина, а отвечает лидер оппозиции Медведчук?

- Виктор Владимирович – чрезвычайно образованный и интеллектуальный человек. Человек государственного мышления, настоящий государственник, который переживает за будущее Украины, за то, что будет с нашим государством, сохранится ли Украина как самостоятельное, суверенное государство, потому что украинская власть сегодня вместо того, чтобы строить государство, а этой власти поверило 73% граждан Украины, пошла по очень простому пути – они просто распродают нашу страну. И об этом мы говорили неоднократно, и сегодня Виктор Владимирович также об этом сказал. Они продают землю, передают под контроль государственные предприятия, прекращают их работу. Практически прекратили работу уже "Южмаш" и завод "Антонов", ряд харьковских стратегических предприятий – это уже говорит о том, что эта власть не думает о государстве и о будущем государства. По сути сегодня в Украине продолжаются процессы деинтеллектуализации, деградации, десуверенизации нашего государства. И Виктор Владимирович четко об этом говорит в своей статье: Украина и Россия должны иметь дружеские экономические отношения, украинский и российский народ имеют общие исторические корни, но это два разных народа, каждый из которых думает о развитии собственного государства. Но случилось так, что мы имеем чрезвычайно тесные культурные, родственные и экономические отношения, и взаимовыгода обеих стран зависит только от того, когда будет нормализация отношений между Украиной и Россией.

А Владимир Александрович Зеленский не может дать ответ на эту статью. Потому что у него, видимо, не хватает достаточно профессиональных знаний, а его команда так называемых "интеллектуалов" умеет делать видосики, но не может проявить глубокие знания истории, экономики и развития нашего государства. Членами нашей политической силы неоднократно отмечалось, что когда президент инициирует подготовку спорных законопроектов, которые он вносит в ВР – и про деолигархизацию, и про коренные народы, – то это чрезвычайно важные законопроекты, которые раскалывают общество. Мы говорим, что такие законопроекты не нужны, но если их готовить, то нужно советоваться со специалистами. Журналисты никогда не освещали, чтобы в ОП было совещание с ведущими украинскими историками по вопросу подготовки-неподготовки, целесообразности-нецелесообразности подготовки законопроекта о коренных народах. Когда готовится экономический пакет законов, в том числе о деолигархизации, мы не слышали, чтобы была встреча или совещание с ведущими экономистами Украины, чтобы дать совет президенту, как лучше привлечь и распределить ресурсы на отечественную экономику, рассказать о мировом опыте, как это делалось в Аргентине, Турции, Саудовской Аравии и в целом ряде европейских стран. Власть этого не делает, и это говорит о том, что кадры и профессиональный состав команды Зеленского чрезвычайного низкого профессионального уровня. Это подтверждают и социологические исследования. На вопрос, что сдерживает развитие Украины, граждане дают три посыла: нерешение вооруженного конфликта на востоке Украины, коррупция, непрофессионализм украинской власти.

- Несколько тысяч мировых СМИ написали о давлении на оппозицию, по делу Виктора Медведчука. Ударит ли это по рейтингам провластной партии, в частности Зеленского?

- Виктор Владимирович только что в своем общении с журналистами сказал, что не надо говорить о рейтингах, а надо говорить о том, как живет сегодня украинский народ. Владимир Александрович Зеленский просто понимает, что главным его политическим оппонентом в современной Украине является Виктор Медведчук, который имеет четкую позицию, четкую программу, наработки и видение развития Украины как самостоятельного независимого суверенного государства. Такого стратегического мышления нет у нынешней провластной команды. Зеленский, работая президентом два года, по сути, еще не стал президентом Украины, но ему нравится быть президентом Украины. Он не хочет потерять кресло президента. Вот он и решил, вместо того, чтобы использовать потенциал всех политических сил для развития Украины, борьбу с оппозицией. И главный его оппонент сегодня – это ОПЗЖ и председатель политсовета Виктор Медведчук. Наша программа отвечает интересам и потребностям украинского народа. Если взять рынок земли, то мы говорили, что не надо нарушать Конституцию, нужно четко идти по ней и советоваться с народом – как украинский народ скажет, так и будет. После того как открыли рынок земли, 65% граждан Украины не поддерживают этот рынок, а по закрытой социологии, которую проводил ОП для себя, 57,9% не поддерживают рынок земли. 80% граждан выступают за то, чтобы как можно быстрее решить мирным путем вопрос вооруженного конфликта на Донбассе. Президент этого не делает. А наоборот, ищут пути, как этого не делать. На одной из программ я услышал слова одного из "выдающихся" дипломатов Украины, который сказал, что Минские соглашения не являются международно-правовым актом и их не обязательно выполнять. Как могут такие дипломаты работать в МИД, в ОП, когда они своими заявлениями вредят украинскому государству? Как можно держать на должности секретаря СНБО человека, который почувствовал вкус инструментария СНБО и который работает против действующей власти и действующего президента. К президенту есть много вопросов и претензий за его работу. Президент едет с визитом в Германии, а ему вдогонку говорят, что руководитель этого государства виноват в том, что Украина потеряла Крым. По сути, Владимир Зеленский, развязав борьбу против оппозиции, должен понять, что главный враг, который борется против него, находится в его команде.

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