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Семенченко снова отправили под арест

27.07.2021 / 12:49
Бывшему нардепу Семену Семенченко снова изменили меру пресечения на безальтернативное содержание под стражей по делу о незаконном создании частной военной компании.

Об этом свидетельствует заседание суда на странице Семенченко в Facebook, а также сообщил адвокат Семенченко Владислав Добош в комментарии УП

Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей на 60 дней.

Подозреваемого взяли под стражу в зале суда. Семенченко назвал это решение незаконным, поскольку он не нарушал меру пресечения, который был раньше.

Представители экс-нардепа готовятся к апелляции.

Добош сообщил, что оснований для такого решения у суда не было, поскольку экс-нардеп не нарушал ни одного условия меры пресечения, прокуроры тоже не назвали никаких нарушений.

Адвокат уверяет, что на суд давили СБУ и Офис генпрокурора, чтобы в дальнейшем влиять на Семенченко.

Апелляцию защита подаст в течение 10 дней.

Напомним: 14 июля Семенченко изменили меру пресечения и вместо ареста выбрали круглосуточный домашний арест.

Правоохранители сразу сообщили, что будут готовить апелляцию по этому решению.

24 марта СБУ сообщила, что разоблачила т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ").

26 марта суд арестовал на 2 месяца Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил Шевченко под арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. Выбрали также меры другим фигурантам дела: экс-бойцу батальона "Донбасс" Александру Новикову и экс-командиру бататальйону "Донбасс" Анатолию Виногродському.

14 мая Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла совершения террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года. Подозрение в теракте выдвинули Семенченко.

Источник

арест, Семенченко
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