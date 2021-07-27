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В Киеве несколько сотен тысяч верующих УПЦ идут Крестным ходом по центральным улицам города

27.07.2021 / 14:21
В Киеве несколько сотен тысяч верующих УПЦ идут Крестным ходом по центральным улицам города
Источник: Центр информации УПЦ
С Блаженнейшим Владыкой следует епископат, духовенство УПЦ с хоругвями и иконами, гости из Поместных Православных Церквей - Антиохийской, Сербской, Чешских земель и Словакии, и сотни тысяч верующих

В центре Киева сотни тысяч верующих Украинской Православной Церкви идут крестным ходом в день 1033-летия Крещения Руси.

Как сообщает Центр информации УПЦ,

https://www.facebook.com/church.information.center/

крестный ход начался от Владимирской горки, где только что завершился праздничный молебен в честь 1033-летия Крещения Руси. Ход пройдет к Киево-Печерской лавре через Европейскую площадь по улице Грушевского. Молитвенное шествие возглавляет Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Всех вас, дорогие владыки, братья и сестры, сердечно поздравляю с Днем Крещения Руси - с днем духовного рождения нашего народа! Пусть молитвами святого равноапостольного великого князя Владимира - нашего Крестителя и просветителя - Господь благословит всех нас. Пусть Бог молитвами Пречистой Своей Матери хранит всех нас. С праздником!», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий после праздничного молебна на Владимирской горке.

С Блаженнейшим Владыкой следует епископат, духовенство УПЦ с хоругвями и иконами, гости из Поместных Православных Церквей - Антиохийской, Сербской, Чешских земель и Словакии, и сотни тысяч верующих.

В Крестном ходе Украинской Православной Церкви по городу несут святыни, часть из которых специально доставлена в Киев накануне, среди которых чудотворные иконы с разных уголков Украины и икона с мощами святого равноапостольного князя Владимира.

По предварительным оценкам, в Крестном ходе Украинской Православной Церкви принимают участие сотни тысяч верующих. Здесь присутствуют православные из разных регионов и епархий УПЦ. Среди верующих - люди разных поколений, много молодежи и детей. Участники Крестного хода несут иконы и поют молитвенные песнопения.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киеве на Владимирской горке состоялся молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси, в котором приняли участие сотни тысяч православных верующих.

Источник: Inpress.ua
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