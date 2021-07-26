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Временный поверенный: Санкции США против Коломойского – не конец истории

26.07.2021 / 12:47
Запрет США на въезд украинского бизнесмена Игоря Коломойского является лишь первым шагом, который находился в компетенции внешнеполитического ведомства, Госдепартамента.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Есть другие возможности – я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории. И вопросы также есть у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. Посмотрим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично.

Если было не все по закону у нас – это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине – это ваше дело".

Кент напомнил, что украинский экс-премьер Павел Лазаренко "сидел у нас 10 лет", а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.

Напомним, 5 сентября США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Президент Владимир Зеленский поддержал эти санкции.

Источник

санкции, Коломойский, Кент
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