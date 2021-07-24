Войти | Зарегистрироваться
14:21

воскресенье,
25 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Медведчук: Вместо установления мира на Донбассе у нас продолжается насильственная украинизация

25.07.2021 / 13:04
Проблема номер один – это установление мира Донбассе, взамен которого у нас продолжается насильственная украинизация. Такое мнение выразил народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после заседания Киевского апелляционного суда, который должен был сегодня рассмотреть апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения нардепу до 7 сентября.

Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"И проблема номер один – это установление мира. Взамен установления мира у нас продолжается насильственная украинизация. Конституционный суд подтвердил действие закона о статусе украинского языка, который по-другому и реально можно назвать как закон, направленный против русского языка, на дискриминацию русского языка. Это все делает власть, не понимая то, что ее ждет и какие будут последствия", - заявил Виктор Медведчук.

Напомним, в своей статье "О будущем украинского и русского народов" народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выразил мнение, что Украине необходимо создавать современное правовое мультикультурное государство, а не пытаться колонизировать свои же территории. 

Он также считает, что современная политическая ситуация в Украине ставит перед миллионами русскоязычного населения непростую дилемму: либо сохранить свой язык и культуру, но предать украинское государство, либо, если они не хотят предавать Украину, то должны забыть свой язык, свою историю, свою культуру и быть до конца покорными украинской власти. 

медведчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 июля
24 июля
23 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.