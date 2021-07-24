Медведчук: Вместо установления мира на Донбассе у нас продолжается насильственная украинизация

Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"И проблема номер один – это установление мира. Взамен установления мира у нас продолжается насильственная украинизация. Конституционный суд подтвердил действие закона о статусе украинского языка, который по-другому и реально можно назвать как закон, направленный против русского языка, на дискриминацию русского языка. Это все делает власть, не понимая то, что ее ждет и какие будут последствия", - заявил Виктор Медведчук.

Напомним, в своей статье "О будущем украинского и русского народов" народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выразил мнение, что Украине необходимо создавать современное правовое мультикультурное государство, а не пытаться колонизировать свои же территории.

Он также считает, что современная политическая ситуация в Украине ставит перед миллионами русскоязычного населения непростую дилемму: либо сохранить свой язык и культуру, но предать украинское государство, либо, если они не хотят предавать Украину, то должны забыть свой язык, свою историю, свою культуру и быть до конца покорными украинской власти.