Ведущие польские СМИ пишут об уголовном преследовании Медведчука в Украине

Материал был перепечатан ведущими СМИ страны. Так популярный экономический портал WNP.pl напоминает, что репрессии против лидера украинской оппозиции, выступающего за диалог с Россией, начались еще в феврале этого года.

"В феврале политик попал под санкции СНБО Украины. Санкции были также применены к компаниям, управляющим тремя телеканалами: "112 Украина", ZIK и NewsOne", – пишет Форум со ссылкой на польский ресурс.

А уже в мае, сообщает WNP, украинские власти обвинили парламентария в государственной измене.

"Медведчук, один из лидеров фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", с мая находится под домашним арестом. Суд заставил его носить электронный браслет", – говорится в публикации.

На данный момент дело по обвинению Медведчука всячески затягивается. А мера пресечения политику в виде круглосуточного домашнего ареста, пишет польский экономический портал, была продлена на два месяца.

"В пятницу (8 июля. – Ред.) суд Киева продлил домашний арест депутату Виктору Медведчуку, подозреваемому в государственной измене, до 7 сентября", – констатирует интернет-издание.