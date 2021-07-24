В Одессе УПЦ открыла приют для жертв домашнего насилия

В Одессе при Доме милосердия Архангело-Михайловского женского монастыря УПЦ открыли приют для жертв домашнего насилия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, социальный проект осуществлен по благословению митрополита Агафангела при поддержке местной власти.

В официальном открытии приюта приняли участие министр социальной политики Украины Марина Лазебная, настоятельница монастыря игуменья Серафима (Шевчик), руководитель социального отдела епархии протоиерей Павел Полещук, представители руководства города и области, депутатского корпуса и общественных организаций.

«Я с радостью откликнулась на приглашение посмотреть как работает на практике реальный механизм взаимодействия местной власти, религиозных организаций и благотворителей в направлении создания служб помощи людям. Когда мы открывали это учреждение, я увидела, что людям здесь будут реально помогать. Я хотела поблагодарить, выразить им уважение и поддержку. Мы выделили Одессе 2,5 млн гривен на развитие таких услуг в городе и приветствуем подобные инициативы», – сказала Марина Лазебная.

Как отметила игуменья Серафима, насилие в семье стало большой проблемой особенно обострившейся в период пандемии. Создание центра по противодействию насилию в семье при Архангело-Михайловском женском монастыре – одна из очень скромных попыток помощи тем, кто столкнулся с такой проблемой.

«Думаю, наш почин будет способствовать тому, что и другие волонтерские и общественные организации откликнутся на призыв. Хотелось бы, чтобы и прихожане, и люди делали все, чтобы насилие в семьях не перерастало в агрессию, не становилось грехом, который калечит человеческие души», – сказала игуменья Серафима.

Приют рассчитан на одновременное проживание 10 человек любых возрастов, в основном женщин и детей, которые пострадали в стенах родного дома от близких. В заведении они смогут получить проживание и питание, которые обеспечит монастырь, а также полный спектр услуг от специалистов городских социальных служб.

По данным Национальной социальной службы Украины за 2020 год органы и учреждения, противодействующие домашнему насилию, зафиксировали 211 362 обращения о насилии в семье. В частности, 180 921 обращение поступило от женщин, 27 676 – от мужчин, 2 756 – от детей.