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В Киево-Печерской лавре празднуют день памяти основателя монастыря - Антония Печерского

23.07.2021 / 11:45
В Киево-Печерской лавре празднуют день памяти основателя монастыря - Антония Печерского
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ поздравил митрополита Антония с днем небесного покровителя

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти преподобного Антония Печерского.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, праздничное богослужение на площади перед Успенским собором лавры сегодня возглавил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

Блаженнейшему сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, гости и братия Киево-Печерской обители в священном сане.

К многочисленным паломникам и прихожанам Киево-Печерской обители со словом проповеди обратился управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Предстоятель УПЦ поздравил митрополита Антония с днем небесного покровителя.

После литургии архиереи, духовенство и верующие прошли крестным ходом к Ближним (Антониевым) пещерам, где состоялся молебен с молитвой преподобному Антонию.

Вчера, накануне дня памяти преподобного Антония Печерского, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе.

*** Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году в городе Любече, недалеко от Чернигова. С юных лет подвижник хотел послужить Богу в монашеском чине. Промыслом Божиим преподобный. Антоний удостоился принять монашество на Святой Горе Афон. Там он получил повеление от игумена вернуться на Родину и совершать среди земляков свой монашеский подвиг. Вместе с этим благословением будущий основатель Киево-Печерского монастыря получил от игумена пророческую установку: «Пусть будет на тебе благословение Святой Афонской Горы, от тебя возникнет много иноков». Впоследствии преподобный создал первый русский монастырь - Киево-Печерскую обитель, из-за чего был прославлен Церковью как начальник всех монахов на Руси.

 

 

Источник: Inpress.ua
упц, Киево-Печерская лавра, преподобный
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