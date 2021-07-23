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В УПЦ издали чин благословения иконописцев

23.07.2021 / 11:45
В УПЦ издали чин благословения иконописцев
Источник: Центр информации УПЦ
Текст чина был одобрен Синодальной Литургической комиссией и утвержден на заседании Синода УПЦ 12 мая 2021 года

В Черкасской епархии Украинской Православной Церкви издали чин благословения иконописцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Синодальной Литургической комиссии, выпуск печатной версии благословил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий.

Текст чина был одобрен Синодальной Литургической комиссией и утвержден на заседании Синода УПЦ 12 мая 2021 года.

Молитвенное последование составили протодиакон Иоанн Полищук и секретарь комиссии протоиерей Дмитрий Гарчук.

Издание разрешено для богослужебного использования.

Как сообщалось, в Киевской Духовной Академии и Семинарии издали книгу «Украинская Православная Церковь: вехи истории», а также вышла новая книга «Через испытания» митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

Источник: Inpress.ua
упц, Книга, иконопись, молитвы
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