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На Черниговщине освятили новый храм УПЦ

22.07.2021 / 11:50
На Черниговщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Климент поздравил всех с важным событием в жизни общины и наградил благотворителей архиерейскими грамотами, а ктитора храма Виталия Сутулу орденом святителя Феодосия Черниговского

В Черниговской области в селе Калиновка Нежинского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, освящение храма и Божественную литургию совершили митрополит Нежинский и Прилукский Климент и епископ Ладанский Феодосий.

После освящения духовенство и верующие обошли вокруг храма крестным ходом.

Митрополит Климент поздравил всех с важным событием в жизни общины и наградил благотворителей архиерейскими грамотами, а ктитора храма Виталия Сутулу орденом святителя Феодосия Черниговского.

Как сообщалось, в Черновицкой области села Кальновцы освятили колокола, купола и накупольные кресты для Свято-Пантелеимоновского храма, который УПЦ строит вместо захваченного сторонниками ПЦУ в 2019 году.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новый храм, нежинская епархия
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