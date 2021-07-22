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На Буковине освятили купола и кресты для храма, который УПЦ строит вместо захваченного ПЦУ

22.07.2021 / 11:15
На Буковине освятили купола и кресты для храма, который УПЦ строит вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка поблагодарил настоятеля храма, благодетелей и прихожан за труды

В Черновицкой области села Кальновцы освятили колокола, купола и накупольные кресты для Свято-Пантелеимоновского храма, который УПЦ строит вместо захваченного сторонниками ПЦУ в 2019 году.
 
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в фейсбук, освящение совершил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.
 
Владыка поблагодарил настоятеля храма, благодетелей и прихожан за труды.

Община УПЦ в Кальновцах была незаконно перерегистрирована в ПЦУ в апреле 2019 года распоряжением главы Черновицкой ОГА. 8 августа 2020 года была совершена закладка камня для строительства нового храма.

Как сообщалось ранее, в Тернопольской области в селе Тетильковцы Шумского района освятили накупольные кресты храма, который УПЦ строит вместо захваченного сторонниками ПЦУ.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, черновицко-буковинская епархия
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