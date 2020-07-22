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Медведчук: Продление меры пресечения было незаконным

22.07.2021 / 12:36
Продление меры пресечения председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в виде содержания под домашним арестом до 7 сентября незаконно, поскольку не имеет под собой никаких юридических доказательств.

Об этом оппозиционный политик заявил журналистам перед заседанием суда, в ходе которого должна рассматриваться апелляция на решение о продлении ему срока домашнего ареста.

Медведчук подчеркнул, что сторона обвинения не предоставила никаких доказательств, которые легли в основу подозрения.

"И я, и команда адвокатов, которая осуществляет защиту, будет на это реально обращать внимание и ставить вопрос об отмене меры пресечения, ее продления, которое было избрано следственным судьей Печерского района. Потому что мы считаем, что это было сделано незаконно. Было представлено достаточно аргументов, которые свидетельствуют в пользу того, что мера пресечения, как и материалы подозрения, являются неподтвержденными, поэтому не только избирать, но и продолжать действие меры пресечения в виде домашнего ареста нет никаких законных оснований. Эта позиция была высказана мною, адвокатами в Печерском суде. Мы аргументировали позицию того, что обвинение за период с начала уголовного производства в отношении меня, то есть с 11 марта, не предоставило доказательств тех тяжких обвинений, которые указаны в материалах подозрения, тяжких статей Уголовного кодекса, которые бы подтверждались аргументированно, и поэтому нет никаких оснований для применения меры пресечения. Более того, защита проделала огромную работу, направленную на собирание доказательств того, что полностью опровергает обвинения со стороны прокуратуры. Этот вопрос будет подниматься и в апелляционной инстанции для того, чтобы отменить незаконно примененную меру пресечения в отношении меня", - добавил политик.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира. 

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

арест, Медведчук
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