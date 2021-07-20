Никто из украинских политиков не дотягивает до Путина, кроме Медведчука – эксперты

Об этом развернулась дискуссия в Facebook.

«Статья Путина: «Не читали, но осуждаем!», – иронически написал в Facebook политтехнолог Максим Карижский.

По словам Карижского, ни один украинский политик не написал статью о будущем Украины, что объединяет ее территории.

«Тягостность положения в том, что ни один президент Украины, ни один политик Украины не написал статью о том, какое будущее у Украины. Не написал статью о том, что объединяет её разные по происхождению, по этническому составу и религиозной традиции территории. Даже не поставил проблемы честно, как они есть. До Путина никто не дотягивает, иначе говоря», – выразил мнение политтехнолог.

Журналист Роман Губриенко согласился с Карижским в том, что большинство украинских политиков не осилили прочитать статью Путина. В то же время, он обратил внимание, что Виктор Медведчук опубликовал концептуальную статью о том, какое будущее нужно украинскому и русскому народам.

«А вот здесь я бы поспорил. Действительно, многие отреагировали в стиле Порошенко «Не читал, но хочу закатить громкую истерику». Порошенко, если не в курсе, назвал статью Путина аналогом «Майн Кампф». Но Медведчук, к примеру, написал концептуальный текст, в котором ребром поставил вопрос, какое будущее есть у русского и украинского народов. Статья так и называется «О будущем украинского и русского народов», – привел аргументы журналист.

«И он прямо ставит вопрос о том, какой нам нужен смысл существования украинской государственности. При этом понятно, что нынешний курс на мононациональное государство и "Анти-Россию" он критикует, приводя аргументы, что это не отвечает интересам украинского народа. И не имеет перспектив для Украины – а в качестве негативного примера приводит нацистскую Германию», – отметил он.

Губриенко подчеркнул, что Медведчук предлагает свой рецепт будущего для Украины в качестве правового мультикультурного государства.

«И в завершение предлагает свой рецепт будущего для Украины – это правовое мультикультурное государство, где во главе угла –права и свободы граждан, а не колонизация «под одну гребенку» своих же территорий», – конкретизировал журналист.

«Можно и нужно спорить, но концептуально он поставил вопрос, какое может быть будущее у Украины – и дал на него ответ», – заключил журналист Роман Губриенко.