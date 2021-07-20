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В Раде не требуется кворум для отклонения проектов постановлений, блокирующих подписание законов о судебной реформе – Арахамия

20.07.2021 / 13:19
Верховной Раде не требуется собирать кворум в минимум 226 народных депутатов на внеочередной сессии для процедуры отклонения проектов постановлений, блокирующих подписание законов о судебной реформе.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"226 голосов необходимы лишь для принятия положительного решения, голосования за законопроект или постановление. А вот кворума для начала заседания для отклонения закона или постановления не нужно", – сказал Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 19 июля.

В свою очередь председатель партии "Слуга народа" и первый заместить руководителя одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко уточнил, что Верховная Рада во вторник, 20 июля, намерена провести внеочередную сессию, чтобы в частности разблокировать подписание спикером парламента и президентом Украины законопроект №5068 о Высшем совете правосудия.

"Закон о Высшем совете правосудия – проект №5068 – заблокировали двумя постановлениями. Расчет прост: заблокировать закон на полтора месяца – до открытия новой сессии Рады, то есть до 7 сентября, чтобы на это время продолжить работу коррумпированной судебной системы и отложить ее реформирования. Но нас этим не запугаешь. Как и не удалось запугать с земельной реформой, с банковской и со всем остальным. Именно поэтому мы соберемся на внеочередную сессию, чтобы отклонить эти постановления", - подчеркнул Корниенко.

Кроме того, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе партии "Слуга народа", Корниенко и Арахамия внесли в Верховную Раду законопроект об изменениях в регламенте, которые призваны не допускать в будущем "постановочного спама", который вместе с "поправочным спамом" оппозиция использует для необоснованного затягивания с подписанием важных для государства и граждан законопроектов.

Как сообщалось, 16 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал на брифинге, что ожидает в понедельник письмо от инициаторов проведения внеочередной сессии с просьбой созвать ее на 20 июля. По словам спикера, на повестке дня такой сессии депутаты, предварительно, смогут рассмотреть некоторые проекты постановлений, которые фактически заблокировали подписание законопроектов №3711-д, №5068 и №5069, касающихся судебной реформы, а также законопроект №3822 о реформировании предприятий ОПК.

Источник

ВР, Арахамия
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