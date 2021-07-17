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Митрополит Онуфрий рассказал о помощи людям святителя Николая

17.07.2021 / 15:00
Митрополит Онуфрий рассказал о помощи людям святителя Николая
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий вспомнил о чуде помощи святителя Николая, которое произошло около 50 лет назад

Тем, кто верит в Бога, он помогает укрепить веру; тем, кто имеет неправильную веру, он помогает получить правильную веру, а тем, кто не имеет, уверовать в Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

Блаженнейший рассказал, что один миссионер, который служил на Чукотском полуострове, заметил удивительное почитание святителя Николая. «Ему приходилось общаться с местными жителями Чукотки, а они были язычниками. Однажды он увидел у них уголок со статуэтками идолов, а среди них - икону святителя Николая. Миссионер очень удивился и спросил, знают ли они, кто это изображен на иконе. А они ответили: «Знаем, это - святой Николай, он нам помогает. Когда беда на море или какое-то другое бедствие, мы к нему обращаемся, он нам помогает»», - добавил владыка.

Митрополит Онуфрий вспомнил о чуде помощи святителя Николая, которое произошло около 50 лет назад.

 

Как рассказал архипастырь, в церковь пришел очень взволнованный мужчина и сказал, что хочет срочно креститься. «Священник сказал ему, что для того, чтобы креститься, надо знать основы веры христианской. «Ты это знаешь?» - «Нет, я потом выучу, крестя меня сегодня». - «Но почему ты так торопишься? Что случилось?». Этот чоловек рассказал такую ​​историю. Как оказалось, мужчина работал монтажником и упал с высокой вышки. Но когда летел, то зацепился за стержень одеждой и на мгновение повис. Слышит, что одежда под весом тела начинает рваться, а значит - он полетит вниз, и там его ждет смерть. Что было в душе человека, неизвестно. Но тут появился светлый муж и спас от смерти», - продолжил рассказывать владыка.

«На время человек забыл об этом удивительном спасении. Но когда ему уже надо было возвращаться из командировки домой, вспомнил, что он не крещен. Поэтому и пошел срочно в храм креститься, потому что в его городе церкви не было. Священник сказал мужу: «Откуда ты знаешь, что это святой был?» - «Он со мной разговаривал». Тогда священник повел его к иконам. Когда мужчина увидел икону святителя Николая, сказал: «Этот святой меня спас от смерти». Священник окрестил его, и этот человек радостный поехал в свой дом. Такое чудо создал святитель Николай в наше время», - завершил историю Предстоятель.

Митрополит Онуфрий пожелал всем христианам жить согласно Православной веры, которую приняли в Крещении, и своей жизнью творить волю Божию. А тем, кто еще не крестился, пожелал принять Таинство Крещения и жить по заповедям. «Не ждите, пока будете падать с вышки - надо креститься сегодня. Потому что для того человека, который принимает крещение во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, открываются двери рая - того места, ради которого Господь создал человека и где человек находит и мир, и покой, и блаженство», - подытожил он.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий, святой Николай
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