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Митрополит Антоний рассказал, почему толпа плохой советчик

17.07.2021 / 13:30
Митрополит Антоний рассказал, почему толпа плохой советчик
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ считает, что мнение большинства должно быть последним из факторов, которые влияют на наше поведение и сознание

Толпа плохой советчик, потому что переменчива.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи».

«Толпа Христа вознесла, толпа Его и распяла. Кто составляет толпу? Чаще всего неуверенные в себе люди, находящиеся в поиске», - подчеркнул он.

Владыка объяснил, что «не быть как все – это не смущаться тем, что отличаемся от так называемого большинства. Каждому отвечать за себя, а не за других».

«Хорошо быть инструментом в руках Мастера, а не отбракованной деталью, которую бросают в угол. Следует стремиться, чтобы Мастер любовался Своим творением, а не отправил его на переработку», — отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ считает, что мнение большинства должно быть последним из факторов, которые влияют на наше поведение и сознание. Он привел слова апостола Павла: «Для меня очень мало значит, ка́к судите обо мне вы или ка́к судят другие люди» (1 Кор. 4:3).

«На Суде совесть будет главным обличителем. Поэтому, принимая любое решение, нужно прислушиваться к тихому голосу совести. Возможно, этот голос будет звучать однократно, а потом замолкнет. Но звучит он обязательно у каждого», - сказал архиерей.

«Будем созидать себя, пока есть время. Будем ловить каждую возможность, данную Господом, чтобы творить добро. Только эти моменты возьмем с собой, только это и будет истинной реальностью», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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